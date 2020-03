Intel dévoile une machine dotée de 100 millions de neurones pour la recherche

© Intel

Apprendre de son environnement

Lire aussi :

Un robot a appris à marcher grâce à un algorithme de Google



Changement d'échelle

En réunissant 786 exemplaires de cette puce, Intel affirme avoir mis au point un système de 100 millions de neurones. Un chiffre modeste par rapport aux 100 milliards de neurones du cerveau humain, mais comparable au cerveau de petits mammifères.Le système ainsi réalisé porte le nom de Pohoiki Springs. Il compte 786 puces Loihi, chacune de ces puces en 14 nm pouvant traiter des tâches spécifiques entre 1 000 et 10 000 fois plus rapidement que les processeurs standards. Intel affirme que son nouveau système excelle dans des tâches comme les problèmes d'optimisation, la recherche de graphiques ou de modèles et dans la recherche des chemins les plus courts. Chaque puce disposant de 2 milliards de transistors, Pohoiki Springs dispose en tout d'1,5 billion de transistors.Intel a dévoilé Loihi en 2017. C'est une puce à réseau neuronal, c'est-à-dire capable d'apprendre de son environnement avec des méthodes plus proches d'un véritable cerveau que de l'apprentissage machine. Tom's Hardware rapporte que dans des recherches récentes, Loihi a ainsi appris à sentir des odeurs, ou plutôt, comme l'a déclaré Intel, «».L'année dernière, Intel avait déjà proposé le système Pohoiki Beach, qui disposait de 8 millions de neurones, un nombre plus proche du cerveau d'un insecte. Le communiqué d'Intel précise ainsi : «».Intel affirme que ses chercheurs et ceux de l'(INRC) ont démontré la capacité de Loihi à reconnaître les gestes en temps réel, à lire le braille à l'aide d'une nouvelle peau artificielle, à orienter une direction à l'aide de repères visuels appris et à apprendre de nouveaux schémas d'odeur en consommant des dizaines de milliwatts de puissance. L'objectif était donc désormais d'augmenter le nombre de neurones disponibles pour répondre à des tâches plus complexes, tout en gardant une consommation raisonnable en énergie.Avec 100 millions de neurones revendiqués, Intel affirme que «».Via le Cloud, Intel a annoncé qu'il mettrait ce système au service de la communauté scientifique. Mike Davies, le dirigeant dud'Intel, a déclaré : «».