Une IA pour évaluer les cas graves de COVID-19

Détecter le coronavirus à partir de scanners

Pas de consensus scientifique

Source : Stat

Alors qu'on a dénombré 930 000 individus contaminés par le COVID-19 dans le monde depuis le début de cette crise sanitaire, des scientifiques s'interrogent sur l'utilité d'une IA pour mieux combattre le virus.Une nouvelle opportunité pour l'intelligence artificielle ? Si le secteur médical a recours aux algorithmes prédictifs pour détecter des signes précoces de cancer ou pour créer de nouveaux médicaments , la pandémie de coronavirus pourrait offrir une nouvelle fenêtre à l'IA.Des chercheurs, dont un groupe issu de Radiology Society of North America , voudraient utiliser des algorithmes de machine learning pour analyser des scanners de la poitrine. Le but : prédire si les patients développeront des troubles graves de la respiration en cas d'infection. L'analyse d'images médicales offrirait également une alternative aux tests de dépistage afin de détecter les cas de coronavirus chez les patients.Si le COVID-19 est bénin pour 80 % de la population, environ 15 % des cas constatés entraînent des complications, et 5 % d'entre elles nécessitent une réanimation à l'hôpital. Parmi les populations plus exposées au virus : les personnes présentant des insuffisances respiratoires, de l'asthme ou toute autre pathologie respiratoire chronique.Pourtant, le recours à l'IA ne fait pas consensus. Certains chercheurs pointent par exemple le faible nombre de données (et scanners) disponibles pour nourrir et entraîner une IA.», déclare la radiologue américaine Ella Kazerooni. «». La radiologue remet ici en cause la capacité d'une IA à différencier un cas de COVID-19 d'une autre maladie respiratoire mineure. De fait, les algorithmes médicaux sont déjà entraînés à repérer des complications graves chez des patients.Pour d'autres, le risque de contamination du personnel soignant via les équipements est un véritable danger. Pour l'instant, LlAmerican College of Radiology, qui regroupe plus de 40 000 professionnels, déconseille d'utiliser tout type de scanner, appuyé ou non par une IA, pour dépister le COVID-19.