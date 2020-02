Pour la première fois, des médicaments créés par une IA vont être testés sur des humains

Lire aussi :

Source : BBC

Une start-up médicale va tester son nouveau produit, un an seulement après le lancement des recherches. Un tour de force réussi grâce à l'intelligence artificielle.Douze mois : c'est le temps qu'il aura fallu à la start-up Exscientia pour développer ce nouveau médicament. Travaillant en partenariat avec l'entreprise japonaise Sumitomo Dainippon Pharma , Exscientia a ainsi réduit par cinq le temps généralement nécessaire pour créer un médicament en laboratoire, et démarrer des tester sur des humains.Une étape-clé dans l'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine ? C'est ce qu'affirme le CEO d'Exscientia, le professeur Andrew Hopkins : «».Pour créer la molécule DSP-1181, l'IA d'Exscientia a comparé une liste de composants potentiels avec une immense base de données de paramètres médicaux. «», explique le professeur Hopkins.Le produit en question est destiné à traiter les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) chez des individus. Ces troubles psychiques, comme l'obsession de la contamination, provoquent des comportements répétitifs et irraisonnés, comme le fait de se laver les mains en permanence. Une première série de tests sera réalisée au Japon, avant d'être étendue, si les résultats sont positifs.Et pour la suite ? Exscientia se penche déjà sur d'autres médicaments potentiels, pour les traitements du cancer ou de maladies cardiovasculaires. D'ici la fin de l'année, la start-up vise de nouveaux tests cliniques avec un autre produit issu de calculs algorithmiques.À terme, le but est d'encourager l'utilisation de l'IA pour la création de nouveaux médicaments. Avec des capacités de calcul accrues et des bases de données toujours plus fournies, les algorithmes permettraient d'accélérer considérablement la recherche médicale. Le professeur Hopkins se risque même à une prédiction : «».Rendez-vous en 2030 pour le savoir.