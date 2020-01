Microsoft annonce un investissement de 40 millions dans un programme de médecine par IA

Un projet philanthropique qui utilise la reconnaissance d'image



Microsoft annonce le lancement de « AI for Health », une nouvelle branche de son programme « AI for Good » dont le but est de démocratiser l'intelligence artificielle et ses usages dans le monde pour résoudre les plus grands problèmes rencontrés par l'humanité, comme le réchauffement climatique.L'éditeur va injecter 40 millions de dollars dans ce programme à but non lucratif qui aura pour objectif de développer des solutions d'intelligence artificielle et de les proposer partout dans le monde, notamment dans les pays les plus défavorisés et dont l'accès aux soins est difficile, voire inexistant.Microsoft explique par exemple que les nouvelles technologies et le Cloud computing peuvent aider les médecins à détecter des pathologies comme la rétinopathie diabétique, qui provoque une perte totale de la vue et qui toucherait 463 millions de personnes dans le monde à différents niveaux d'avancement.Les outils de reconnaissance automatique pourraient rapidement repérer les signes de cette maladie et mener à une prise en charge bien plus rapide. Les dispositifs d'analyse pourraient d'ailleurs être mobiles, pour toucher le maximum de personnes même dans les territoires les plus reculés.Outre des subventions, les organismes de santé ainsi que les équipes de recherche partenaires de Microsoft auront accès aux derniers développements de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle.Plusieurs projets d'étude sur différents types de cancer, le syndrome de la mort subite du nourrisson, la lèpre, la tuberculose, ou encore la mortalité maternelle sont déjà en cours de réalisation avec l'appui de Microsoft.L'entreprise indique dans le même temps que les données de santé récoltées seront chiffrées en permanence et traitées dans le respect de la vie privée des personnes grâce à des techniques de confidentialité différentielle.