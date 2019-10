Microsoft : les résultats financiers portés par le Cloud, plus que par le jeu

© JPstock / Shutterstock.com

Le Cloud toujours aussi puissant chez Microsoft

Xbox et Surface patinent

Microsoft a publié, mercredi 23 octobre, ses résultats financiers comptant pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2020 (clos le 30 septembre). Sur la période, le géant américain a généré un chiffre d'affaires de 33,1 milliards de dollars, en hausse de 14 % sur un an et, surtout, plus important que les estimations des économistes, qui tablaient sur des revenus moindres. Notons que le chiffre d'affaires de l'entreprise est stable par rapport au précédent trimestre (33,7 milliards de dollars). Sur un an, le bénéfice net de Microsoft a progressé de 21 %, pour atteindre les 10,7 milliards de dollars sur son premier trimestre fiscal 2020.Au cas par cas, la division Productivité et Entreprise de Microsoft a rapporté 11,1 milliards de dollars de ventes à Microsoft (soit une augmentation de 13 % sur un an), portée notamment par les produits Office 365, qui compte désormais 35,6 millions d'abonnés, et Office. Le chiffre d'affaires du réseau social professionnel du groupe, LinkedIn, progresse de 25 %.La division Intelligent Cloud, elle, se porte encore mieux, avec une forte poussée (+27 %) sur un an, pour 10,8 milliards de dollars de ventes. Dans le détail, Microsoft Azure continue d'afficher de solides résultats, exhibant une croissance de 59 % (contre 64 % au trimestre précédent). Néanmoins, et au-delà de la performance XXL réalisée par Azure, sa progression ralentit trimestre après trimestre, dans un marché qui se stabilise doucement.Là où les résultats de Microsoft sont décevants, c'est lorsqu'on jette un œil à la division More Personal Computing, qui ne progresse « que » de 4 %, avec des revenus de 11,1 milliards de dollars. Mais au sein de cette division, on retrouve les chiffres du gaming de la firme de Redmond. Et les ventes connaissent un coup d'arrêt.Sur ce premier trimestre fiscal 2020, les revenus des contenus et services Xbox marquent une certaine stagnation, en ne progressant que d'1 %, bien loin de la croissance générale du groupe américaine.Les chiffres de la branche Surface ne sont en revanche pas bons, avec une diminution des revenus de 4 %.