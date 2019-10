Microsoft investit 1,5 millions de dollars dans une "ferme futuriste" aux États-Unis

Une ferme autonome et un hub de l'innovation agricole

La tech n'a pas encore sa place dans la ferme

Source : GeekWire

Le projet ? Une « ferme futuriste » dans le Dakota du Nord, qui a pour objectif d'encourager l'innovation dans les exploitations agricoles... Et permet à Microsoft d'investir dans le marché porteur des fermes intelligentes.Le projet, nommé «», est développé par la start-up Emerging Prairies, une organisation locale du Dakota du Nord. Microsoft, qui sera le principal financeur, devrait mettre à disposition du projet aussi bien les employés que la technologie nécessaire pour le mener à bien, à l'image de FarmBeats , un outil «» utilisant des systèmes d'intelligence artificielle pour améliorer les performances des fermes.Concrètement, le projet se veut être un « hub » de l'innovation en matière de technologies dédiées à l'agriculture et à l'élevage. Durant les trois prochaines années, «» aura pour objectif de trouver des solutions technologiques répondant aux défis du monde agricole.Aux Etats-Unis, le marché de l'agriculture représente pas moins de cinq mille milliards de dollars, mais seulement 20 % de la superficie des exploitations du pays utilisent des systèmes technologiques pour gérer les fermes, selon Accenture Microsoft veut trouver sa place dans le marché des « fermes intelligentes » qui, selon ses plus fervents défenseurs, pourrait aider à nourrir la planète - qui aura besoin de produire 70 % de nourriture en plus d'ici 2050.