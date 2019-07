Microsoft : des résultats très positifs pour le trimestre, mais la croissance d'Azure ralentit

« Un exercice record pour Microsoft », selon Nadella

La croissance d'Azure impressionnante, mais moins que par le passé

Microsoft encore loin derrière Amazon sur le Cloud

Source : Communiqué de presse

a publié, jeudi 18 juillet, des résultats au-delà des attentes et des prévisions des analystes et spécialistes de Wall Street. La firme de Redmond venait clôturer son quatrième trimestre fiscal au 30 juin. En un an, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 125 milliards de dollars, en hausse de 14% par rapport à l'année fiscale 2017/2018. Son bénéfice net, lui, frôle les 40 milliards de dollars. Sous l'égide de son patron,, le géant Microsoft est plus fort que jamais.Lors de son(et second trimestre 2019), Au précédent trimestre , ce chiffre était inférieur (30,6 milliards de dollars). Encore une fois, la firme a dépassé les prévisions.Sur ces trois derniers mois, le bénéfice net a atteint 13,19 milliards de dollars (soit 1,14 dollar par action), alors qu'il n'était « que » de 8,87 milliards de dollars l'an passé à la même époque., s'est félicité le directeur général du groupe, Satya Nadella.(+19% par rapport à l'an dernier), avec un chiffre d'affaires qui s'est établi à 11,4 milliards de dollars, soit environà la fenêtre.En revanche,, la plateforme cloud de Microsoft,. Pourtant, elle affiche. La progression des ventes d'Azure ralentit depuis maintenant un an et demi. Microsoft ne s'affole pas pour autant, considérant que ce ralentissement est la conséquence d'un marché qui se fige peu à peu, d'autant plus que pour la toute première fois, les revenus de la division ont dépassé ceux de la division Windows.Microsoft conserve sans doute l'objectif de rattraper son principal concurrent sur le secteur, Amazon Web Services, qui détiendrait 32,8% du marché du cloud selon Canalys. La firme de Redmond, elle, afficherait une part de marché de 14,6%, devant Google et ses 9,9%.Enfin et pour finir, notons que, avec une croissance de 14,3% pour un chiffre d'affaires de 11,05 milliards de dollars sur ce dernier trimestre.