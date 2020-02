D-Wave lance Leap 2, la nouvelle version de son service quantique Cloud

Lire aussi :

Jusqu'à 10 000 variables traitées

Source : TechCrunch

Selon la société, Leap 2 a été conçu en tenant compte des commentaires de milliers de développeurs qui ont utilisé la génération précédente du service depuis son lancement il y a 18 mois.Leap 2 se base sur un nouvel IDE et contient un nouveau centre de calcul. Baptisé 2000Q, c'est un appareil hybride, c'est-à-dire utilisant à la fois du matériel informatique classique et quantique. D'après son concepteur , il revendiquerait 5 000 qubits - en 2016, le 2X de l'enseigne en revendiquait 2 048 - et serait en mesure de résoudre des calculs comprenant jusqu'à 10 000 variables.Bien entendu, ces chiffres reposent sur un procédé largement différent de ce qu'on peut croiser chez Google et son Sycamore. Avec Leap 2, D-Wave se concentre sur le « recuit quantique » , une méthode qui résout certains problèmes et permet d'afficher un grand nombre de qubits, mais n'implique pas une rapidité de traitement extrême.Comme son prédécesseur, ce service Cloud sera essentiellement adressé aux entreprises et aux développeurs. Alan Baratz, le P.D.-G. de D-Wave a déclaré que «». À terme, la société compte aussi proposer un accès à ses systèmes Advantage, plus puissants.