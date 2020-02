Intel donne des détails sur Horse Ridge, sa puce de contrôle quantique

Stefano Pellerano, ingénieur principal chez Intel Labs, tenant la Horse Ridge © Intel

Faire de l'informatique quantique une réalité

Multiplexage fréquentiel

Avec Horse Ridge, Intel affirme avancer vers de l'informatique quantique commercialement viable.Dans la bataille qui oppose les ordinateurs quantiques de Google et d'IBM , Intel a pris le rôle du commentateur. En octobre, le constructeur taclait Google en lui rappelant qu'Intel avait déjà présenté une puce à 49 qubits - la Tangle Lake - au CES 2018.Avec Horse Ridge, un SoC cryogénique que l'on connaît depuis quelques mois , Intel veut aller plus loin. L'objectif annoncé est de simplifier la réalisation des systèmes quantiques actuels en les réduisant à un unique circuit. En d'autres termes, de viabiliser le secteur.Jim Clarke, directeur des équipements quantiques chez Intel a déclaré : «».Le Horse Ridge est basé sur une gravure 22 nm utilisant la technologie CMOS FFL. Selon le QuTech, qui représente lui-même un partenariat entre TU Delft et l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée (TNO), cette technologie permet au SoC d'intégrer quatre canaux de radiofréquence (RF) dans une puce de 4x4 mm, chacun de ces canaux contrôlant 32 qubits. Le Horse Ridge utilise le multiplexage fréquentiel, une technique qu' Intel décrit comme «». Avec ses quatre canaux, le SoC peut ainsi mobiliser 128 qubits, un potentiel qui, selon le constructeur, «».Le Horse Ridge fonctionne à une température de 3 Kelvin ( - 270,15°C).Désormais, l'objectif pour Intel est de se rapprocher du zéro absolu (0 Kelvin). Dans son annonce, Intel précise désormais «».