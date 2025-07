On doit le fonctionnement, et donc l'efficacité, de nos ordinateurs ou de nos smartphones à une même base depuis des décennies : le silicium. Matériau semi-conducteur par excellence, c'est grâce à lui que nous avons connu toutes les grandes révolutions du numérique. Aujourd'hui, il arrive malheureusement en bout de course. Avec des transistors toujours plus petits, le silicium flirte avec ses limites physiques (chaleur, stabilité et rapidité). Si l'on veut continuer à progresser dans le traitement de l'information, il nous faudra envisager une nouvelle base matérielle.

Parue le 27 juin dans la revue Nature Physics, cette étude américaine nous a laissé entrevoir comment pourrait se profiler cet avenir. Les chercheurs y décrivent comment ils ont réussi à contrôler, à température ambiante, les propriétés électroniques d’un matériau quantique (le 1T-TaS₂) en le faisant basculer à volonté entre deux états opposés, conducteur ou isolant.

À terme, ce tour de force pourrait nous aider à concevoir des circuits mille fois plus rapides que ceux gravés sur silicium. En troquant le silicium et ses millions de transistors contre une matière capable, à elle seule, de changer d’état grâce à une impulsion thermique ou lumineuse.