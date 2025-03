Si cette technique porte déjà en elle un potentiel immense pour stocker nos données d'une toute nouvelle manière, ses implications pour l'informatique quantique pourraient être encore plus importantes. Les ordinateurs quantiques actuels souffrent d'un problème qui paraît presque insolvable : la décohérence, ou la tendance des qubits (bits quantiques) à perdre leurs propriétés quantiques en interagissant avec leur environnement.

Les ions de terres rares comme le praséodyme sont des candidats prometteurs pour créer des qubits, mais leur stabilité est souvent compromise par les fluctuations de charges électriques dans leur environnement immédiat. La technique développée par les chercheurs pourrait permettre de « nettoyer » cet environnement en contrôlant précisément l'état des défauts environnants.

Concrètement, cela signifierait des ordinateurs quantiques plus stables, capables de maintenir leurs états quantiques plus longtemps et donc d'effectuer des calculs plus complexes. Les chercheurs envisagent déjà d'affiner cette technique pour permettre un contrôle nanoscopique de l'environnement de charge à l'échelle atomique, en réalisant le chargement et la lecture à travers un objectif de microscope à haute résolution.