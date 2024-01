Cette carte de stockage peut conserver des informations pendant... 150 ans !

Quiconque a déjà employé une clé USB ou un disque dur externe classique sait combien il peut parfois être frustrant de constater que, 5 ans après l'utilisation originelle de l'un de ces outils, les données stockées finissent par s'évaporer comme par magie.

S'il y a bien un défaut à allouer à ces outils de stockage, c'est bien leur durabilité. Et forcément, cela fait déjà plusieurs années que des méthodes technologiques alternatives sont étudiées afin de remplacer les mécaniques de stockage actuelles. On pense notamment au Project Silica de Microsoft ou au travail de la start-up allemande Cerabyte, dont le but est de transférer des données dans un outil fait en verre et en céramique. Les avancées ne s'arrêtent pas là, puisque l'on pourrait bien utiliser l'ADN à l'avenir !