Comment Samsung compte révolutionner l'IA grâce au in-memory computing

Comme le résume le site Neowin, Samsung a développé une puce MRAM qui remplace l'architecture de calcul en mémoire « à somme courante » par une nouvelle architecture « à somme résistante ». Pour le calcul fait par une IA, cette méthode offre d'ores et déjà de très bons résultats. On apprend notamment que la puce de Samsung a été en mesure d'identifier des chiffres écrits à la main avec une précision de 98 %, contre 93 % de précision pour la reconnaissance de visages dans différentes scènes et contextes.

Samsung cherche maintenant à capitaliser sur ce bon départ en tâchant d'augmenter la résistance de la MRAM. L'idée est d'en tirer des bénéfices en matière de vitesse d'opération, de durabilité et de facilité de production à grande échelle.