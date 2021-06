Des disques durs d'une capacité de stockage jusqu'à 100 To ? Ce serait possible grâce au graphène

C'est là que les chercheurs de l'Université de Cambridge entrent en jeu. Celle-ci accueille d'ailleurs en son sein une institution appelée fort justement « Centre Graphène de Cambridge ». Un lieu dédié donc à la recherche d'applications concrètes du graphène.

Et il semble qu'une telle application a été trouvée pour les disques durs : l'idée des chercheurs est donc de remplacer tout ou partie des surcouches de carbone, qui ont atteint leur limite, avec des surcouches de graphène. Comme mentionné plus tôt, le graphène a cette propriété miracle qu'il se montre aussi léger et fin que résistant, se présentant ainsi comme le candidat parfait dans ce cas d'étude.

Les chercheurs ont même avancé qu'une seule surcouche de graphène peut réduire la friction et la corrosion 2,5 fois plus efficacement que les meilleures solutions actuellement connues. Ils estiment ainsi que le graphène pourrait trouver une application de masse dans ce domaine et permettre une avancée technologique fulgurante.

Il y a peu, nous apprenions que le protocole NVMe 2.0 prendrait en charge les disques durs traditionnels. Si ces derniers venaient en plus à être dopés au graphène, pourraient-ils reprendre la place que les SSD leur ont subtilisée ? L'avenir seul le dira.