La solution développée par IBM Research repose sur un module optique d'une complexité remarquable. La prouesse de cette réalisation réside dans la conception d'une architecture photonique miniaturisée appelée guide d'ondes optique. Cette structure microscopique canalise et dirige les faisceaux lumineux avec une précision nanométrique et permet d'acheminer l'information. Les chercheurs d'IBM ont ainsi pu concentrer 51 canaux de transmission optique sur chaque millimètre de bordure de puce, soit une densité six fois supérieure aux technologies existantes. Résultat : des débits de transmission 80 fois supérieurs aux connexions électriques conventionnelles.



La technologie s'inspire directement des câbles sous-marins qui transportent les données du Web entre continents, mais la miniaturisation à l'échelle d'une puce – de la taille d'un ongle – représentait jusqu'alors un obstacle majeur. Pour Dan Hutcheson, analyste chez TechInsights, ce progrès est incroyable : « IBM a mis à profit son expertise en conception et en assemblage, domaine dans lequel elle est leader depuis longtemps […] Pour ma part, c’est cette avancée qui marque un véritable tournant ».