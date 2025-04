G29

Si avant fusion tu as une masse m1, après fusion tu as une masse m2 avec m2 plus petit que m1. La différence de masse m (m = m1 - m2) a été convertie en énergie selon la formule E=mc2.

Il y a bien « perte » de matière, pas « création« de matière. Et en plus la matière crée ne peux pas être réutilisée indéfiniment comme matière première de la réaction (essayez de fusionner deux atomes plus lourds que le fer, il vous faudra plus d’énergie pour y arriver que l’énergie dégagée par la réaction => rendement négatif)