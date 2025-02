Amazon met un coup d'accélérateur dans la course à l'ordinateur quantique pratique. Le mastodonte américain a présenté ce jeudi 27 février 2025 sa puce Ocelot, et elle pourrait bien être synonyme de percée technologique. Développée par le centre AWS de calcul quantique au California Institute of Technology, elle présente une architecture novatrice, basée sur les « qubits de chats ».