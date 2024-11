Les performances du nouveau système dépassent déjà les capacités de l'informatique classique. L'équipe a notamment réussi à exécuter l'algorithme Bernstein-Vazirani sur 20 qubits logiques, mobilisant 80 qubits physiques. Celui-ci permet de déterminer efficacement une chaîne de bits secrète cachée dans une fonction, en utilisant un seul appel à cette fonction, ce qui est exponentiellement plus rapide que ce que pourrait faire un ordinateur classique.

Conçu dans les années 90, cet algorithme exploite à merveille les propriétés uniques de la superposition et de l'interférence. Un qubit, grâce à la superposition, peut représenter toutes les possibilités simultanément, et l'interférence permet d'isoler la solution recherchée. Imaginez devoir trouver une aiguille dans une botte de foin, aidé par votre PC : alors que votre machine examinerait chaque brin un par un, un ordinateur quantique peut les examiner tous simultanément. Un gain de temps et d'efficacité considérable.

Ben Bloom, PDG d'Atom Computing, ne cache pas ses ambitions : « Notre collaboration avec Microsoft a déjà produit des résultats remarquables. En associant nos qubits à atomes neutres à leur système de virtualisation, nous proposons enfin des qubits logiques fiables sur une machine quantique commerciale ». Les deux entreprises prévoient donc de commercialiser dès l'année prochaine des ordinateurs quantiques intégrant plus de 1 000 qubits physiques, une scalabilité qui laisse entrevoir des applications révolutionnaires en chimie et en science des matériaux. Pour en avoir un dans votre salon, il faudra en revanche patienter un peu.