Les qubits, l'équivalent des bits dans un ordinateur traditionnel, sont en effet très fragiles et peuvent être perturbés par de minuscules vibrations, de légères variations de température ou même des rayonnements électromagnétiques. Plus ils sont nombreux, plus leur propension à l'erreur augmente, ce qui pose un défi de taille aux chercheurs dans le domaine. Après avoir dévoilé une IA capable de rendre les qubits plus fiables, Google annonce une seconde avancée notable en l'espace de quelques jours.