AlphaQubit a été testé sur des environnements simulés utilisant des codes de surface atteignant une « distance de code » de 11. Cette mesure, essentielle en informatique quantique, reflète la capacité du système à tolérer les erreurs : plus la distance est élevée, plus il devient possible de corriger des erreurs complexes. En revanche, une distance plus grande nécessite également davantage de qubits physiques (jusqu’à 241 pour une distance de 11), et accroît donc la complexité des processus de correction.