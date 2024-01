Comment l'IA et le calcul quantique pourraient bouleverser notre monde

Scott Aaronson est chercheur en informatique quantique à l'Université du Texas et supervisait la jeune Tang. Il commente cet aspect précis : « les découvertes de cette dernière ont rendu l'objectif d'une accélération quantique exponentielle pour les problèmes pratiques d'apprentissage automatique encore plus difficile à atteindre qu'auparavant ». Si les opérations effectuées par un ordinateur quantique sont certes beaucoup plus rapides, les premières étapes d'initialisation et de lecture dans les applications quantiques sont bien souvent assez lentes.

Finalement, le temps gagné au niveau du calcul ne serait pas assez important pour que la balance penche positivement. En plus de cela, il faut rajouter à ce constat la nature probabiliste de la physique quantique (les résultats sont des prédictions considérées comme des probabilités et non des certitudes absolues), qui demande généralement que chaque opération soit répétée plusieurs fois. Un aspect à ne pas négliger, qui pourrait jouer dans l'inefficacité globale des calculs appliqués à l'apprentissage automatique.