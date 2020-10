La start-up IonQ annonce avoir développé l'ordinateur quantique le plus puissant du monde

Le communiqué précise que « le nouveau système se compose de qubits d'horloge atomique parfaits et d'opérations à accès aléatoire permettant un usage logiciel efficace des applications. » Peter Chapman, le P.D.-G. et président d'IonQ, souligne l'importance d'être parvenu à réduire le taux d'erreur des ordinateurs quantiques : « En une seule génération de matériel, nous sommes passés de 11 à 32 qubits et, plus important encore, nous avons amélioré le taux d'erreur requis pour utiliser les 32 qubits. »

Il faudra toutefois attendre pour que l'ordinateur d'IonQ fasse ses preuves et affiche le volume quantique que l'on attend de lui. Bien que la société dispose déjà d'un ordinateur de 11 qubits, elle n'a jamais utilisé cette mesure des performances auparavant.

L'ordinateur sera d'abord rendu disponible via une bêta privée, puis sur l'Amazon Braket d'AWS et sur Microsoft Azure. Chris Monroe, le co-fondateur et directeur scientifique d'IonQ ajoute : «Le nouveau système que nous déployons aujourd'hui est capable de faire des choses qu'aucun autre ordinateur quantique n'est capable de réaliser, et plus important encore, nous savons comment continuer à rendre ces systèmes beaucoup plus puissants à l'avenir. Avec notre nouveau système IonQ, nous espérons pouvoir encoder plusieurs qubits pour gérer les erreurs, le Saint Graal de la mise au point des ordinateurs quantiques sur le long terme. »