Si la menace n'est pas immédiate, les experts recommandent néanmoins une certaine vigilance. Le concept d'attaques « harvest now, decrypt later » inquiète particulièrement : des adversaires pourraient collecter des données chiffrées aujourd'hui pour tenter de les décrypter plus tard, lorsque des ordinateurs quantiques plus puissants seront disponibles.

L'arrivée de Willow représente indéniablement une étape cruciale dans l'évolution de l'informatique quantique. Cette puce démontre notamment une capacité inédite à réduire les erreurs de calcul tout en augmentant le nombre de qubits utilisés, une prouesse qui échappait aux chercheurs depuis près de 30 ans. Si cette avancée ne menace pas encore nos systèmes de chiffrement, elle ouvre la voie vers une nouvelle ère technologique où la coexistence entre sécurité classique et puissance quantique devra être soigneusement orchestrée.