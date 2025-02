Microsoft a publié simultanément un billet de blog et un article dans la revue Nature pour annoncer une percée dans le domaine de l'informatique quantique. La firme de Redmond affirme avoir développé une puce contenant huit qubits topologiques basés sur des particules de Majorana. Ces particules permettraient de stocker plus d'informations qu'un bit classique tout en restant plus stables. Cette stabilité contribuerait au développement des ordinateurs quantiques, notamment dans des applications comme la découverte de nouveaux médicaments.

Chetan Nayak, vice-président de Microsoft chargé du matériel quantique et co-auteur de l'étude, estime qu'il existe « 95 % de chances » que leurs mesures indiquent une activité topologique plutôt qu'un artefact expérimental ou une erreur de mesure.