Remplacer les minuscules aimants de nos disques durs actuels par des molécules capables de mémoriser non pas un seul bit d'information, mais six simultanément ? C'est précisément ce qu'ont réussi ces chercheurs en utilisant des composés organométalliques baptisés RuXLPH, constitués d'un atome central de ruthénium entouré de ligands organiques spécifiques.

Ces molécules s'autoassemblent naturellement en monocouche sur un substrat conducteur et présentent une propriété extraordinaire : elles peuvent adopter jusqu'à 96 états de conductance électrique distincts et parfaitement stables. Là où un disque dur traditionnel se contente d'un simple « 0 » ou « 1 » par zone magnétique, chaque unité moléculaire RuXLPH encode six bits d'information dans sa structure atomique.

Le fonctionnement de ce système repose sur deux mécanismes physico-chimiques complémentaires. D'une part, les ions de ruthénium (Ru) subissent des réactions d'oxydoréduction (réactions chimiques où il y a un transfert d'électrons entre les atomes) qui modifient leur état de charge entre Ru²⁺ et Ru³⁺, transformant profondément les propriétés électroniques de la molécule.

D'autre part, les ions chlorure présents dans la structure moléculaire se déplacent sous l'effet du champ électrique appliqué, créant un potentiel électrique interne qui module la conductance (facilité avec laquelle un courant électrique traverse la molécule). Ces « mouvements » moléculaires sont totalement invisibles à l'œil nu, mais grâce à ce processus, il est possible d'inscrire l'information de manière extrêmement dense et avec une consommation énergétique dérisoire de 2,94 picowatts par bit. Un HDD classique consomme des milliards de fois plus d'énergie pour faire la même chose.

Pour écrire et lire cette information, les chercheurs utilisent la pointe d'un microscope à force atomique conductrice (C-AFM) comme tête de lecture/écriture. Cette pointe, d'un diamètre de seulement 25 nm, applique une tension électrique précise sur la monocouche moléculaire, déclenchant les transformations chimiques nécessaires à l'encodage de l'information.

Niveau performances, le résultat est très cohérent : une uniformité des états de conductance supérieure à 94 % (la molécule est capable de maintenir de manière très stable et fiable les différents niveaux de conductance) et une linéarité de modulation approchant 0,99 (proportionnalité de la réponse de la molécule par rapport au signal électrique qu'on lui applique). Deux indicateurs qui prouvent que le disque moléculaire est à la fois fiable et précis.