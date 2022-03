Huawei et Micron envisagent la fin des disques durs, même dans les centres de données

Encore plus juge et partie que Fupeng Zhang, Jeremy Werner, vice-président et manager général de la division stockage de Micron, y va lui aussi de sa prédiction en faveur du SSD. Il souligne à son tour que les très hautes capacités et le coût de plus en plus réduit des SSD va « accélérer l'extinction des HDD » avant de comparer les disques durs et le stockage sur bandes.