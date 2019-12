Horse Ridge : le SoC cryogénique d'Intel veut rendre les ordinateur quantiques viables

© Intel

Lire aussi :

Intel tacle Google sur la course à l'informatique quantique

Horse Ridge, un SoC pour se colleter aux contrôles et aux interconnexions

Le coup de pouce que le monde de l'informatique quantique attendait ?

Source : Neowin

Baptisé Horse Ridge en référence à l'une des régions les plus froides d'Oregon (Etat du nord-ouest des Etats-Unis), le SoC d'Intel est le premier d'un genre entièrement nouveau, destiné à réduire la complexité inhérente au contrôle et à la gestion de circuits quantiques, indique le site spécialisé. Côté fabrication, Intel se base sur sa gravure en 22 nm FinFET, largement éprouvée, et travaille en collaboration avec ses partenaires de QuTech (centre de recherches spécialisé dans l'informatique quantique, situé aux Pays-Bas).Pour rendre les ordinateurs quantiques commercialement viables, et ce le plus vite possible, le plan d'Intel est de s'attaquer à ce qui freine, selon ses recherches, le développement commercial de ces technologies, à savoir : les contrôles électroniques et interconnexions propres à l'informatique quantique.», explique Intel.», poursuit le groupe dans un communiqué publié pour l'occasion . «».Intel explique travailler sur des qubits en silicium, une information importante en cela que le but des qubits est idéalement d'atteindre une température aussi proche que possible du zéro absolu (0 Kelvin). En misant sur les propriétés des qubits en silicium, Intel pourrait parvenir à les maintenir à une température proche de 1 Kelvin. Une belle avancée.Avec Horse Ridge, Intel souhaite actionner deux leviers à la fois : d'une part l'utilisation de contrôles cryogéniques, d'autre part le recours à des qubits en silicium, plus efficaces. Si les travaux du groupe aboutissent, cela pourrait résulter à une baisse des besoins de réfrigération pour les ordinateurs quantiques, note. De quoi contribuer à faciliter peu à peu l'adoption commerciale de l'informatique quantique.Comme le rappelle le média, Intel est toutefois loin d'être le seul géant américain à s'intéresser de très près à l'informatique quantique. IBM , Microsoft et Google , sont eux aussi sur le coup... et depuis plusieurs années.