IBM mettra en service son plus gros ordinateur quantique de 53-qubits en octobre

Par rapport à ce précédent modèle, qui utilise 20 « qubits », le nouvel ordinateur quantique en utilise 53.Ces qubits sont à la base des ordinateurs quantiques : ils sont utilisés pour le stockage et le traitement des données. Cet article du CNRS détaille ce que sont les qubits et ce qu'ils impliquent : alors que les bits « conventionnels » ne peuvent avoir que deux états clairement distincts (0 et 1, en fonction du passage ou non du courant électrique), les qubits, eux, peuvent avoir les deux états à la fois. On parle de superposition.En outre, les qubits peuvent interagir : on parle d'intrication. En utilisant superposition et intrication, l'ordinateur peut déterminer la totalité des résultats possibles d'un calcul en une fois, là où un ordinateur devra les calculer un à un.Mais le CNRS explique également la difficulté pour un ordinateur de disposer d'un grand nombre de qubits : la nature instable des qubits. L'article cite Sébastien Tanzilli, de l'Institut de physique de Nice : «».C'est là la prouesse du nouvel ordinateur quantique d'IBM. Il passe de 20 à 53 qubits par rapport à l'ordinateur précédent, et se révèle être l'appareil de son genre le plus puissant jusqu'à présent. Le directeur d'IBM Research, Dario Gil, explique : «».Certes, Google a annoncé en 2018 avoir créé un ordinateur de 72 bits, mais sans faire la preuve de leurs intrications. Dans la course à l'informatique quantique, IBM est déjà en concurrence avec Google, Microsoft, Intel, Honeywell, IonQ, etc.Mais comme pour les bits sur les anciennes consoles de jeux, le nombre de qubits n'est qu'un seul indicateur du potentiel d'un ordinateur. IBM préconise l'utilisation d'un concept qu'il nomme «» pour juger de la puissance d'un ordinateur quantique. CNet explique que celui-ci tient compte du nombre de qubits d'un ordinateur quantique, mais aussi de la puissance de calcul effective que l'ordinateur peut tirer de ces qubits si instables.Et à ce petit jeu (probablement adressé aux 72 qubits de Google), IBM vérifie la loi de Moore : son ordinateur quantique a atteint un volume quantique de 4 en 2017, 8 en 2018 et 16 avec le Q System One dévoilé au début de l'année et ses 20 qubits. Le nouvel ordinateur quantique affichera-t-il 32 ?