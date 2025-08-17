La rentrée, c'est le moment parfait pour faire des économies sans compromettre votre connexion : 160 Go, 5G incluse, à moins de 9 €/mois, cette offre RED by SFR est une vraie aubaine.

forfait mobile red by sfr promotion

Un forfait mobile idéal pour bien démarrer la rentrée

À l’heure de la rentrée, avec l’augmentation des usages mobiles en streaming, réunions à distance ou travail nomade, un forfait généreux et fiable est essentiel. RED by SFR propose actuellement une formule 160 Go de data en 5G pour seulement 8,99 €/mois, sans engagement, incluant appels, SMS/MMS illimités en France et DOM, et 31 Go utilisables en Europe et DOM.

C’est le moment idéal pour changer de forfait : vous passez à un mobile puissant sans exploser votre budget, tout en restant libre de résilier ou ajuster dès que vous le souhaitez.

Les 3 atouts clés de ce forfait mobile de la rentrée :

  • 160 Go en 5G, suffisant pour les streaming, visioconférences et partage de connexion
  • Communications illimitées : appels/SMS/MMS en France et DOM, 31 Go en Europe/DOM
  • Sans engagement : flexibilité totale pour changer ou résilier selon vos besoins
Forfait 5G RED by SFR 100Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

100Go

Réseau 5G

8,99€

Sans durée limitée

Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

100Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

100Go

Data (Go) à l'étranger

26Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Une enveloppe data généreuse pour des usages accrus à la rentrée

La rentrée coïncide souvent avec un usage mobile accru : streaming de vidéos, visio-études ou télétravail, GPS, partage Wi-Fi… Avec 160 Go, vous êtes larges. Ce forfait permet de regarder des séries HD, écouter de la musique, participer à des appels vidéo et même partager la connexion avec un ordinateur ou une tablette, sans craindre d’épuiser votre enveloppe.

Mieux encore, la 5G incluse offre des vitesses très rapides, si votre zone et votre smartphone sont compatibles, ce qui rend la navigation plus fluide, les téléchargements quasi instantanés et les jeux en ligne (ou streaming HD) sans latence notable. Comparés aux forfaits classiques 4G, ces avantages permettent d’optimiser votre expérience numérique, surtout en période de rentrée, où le multitâche (cours en ligne + divertissement + communication) devient la norme. Pour les étudiants, parents ou freelances nomades, c’est une vraie bouffée d’air numérique pour bien attaquer la rentrée.

Liberté, simplicité et économies : un moment clé pour changer

Ce qui distingue cette offre dans l’univers des mobiles, c’est l’absence d’engagement : vous êtes libre de changer d’opérateur ou de forfait sans pénalité. Le prix est stable, sans augmentation prévue après quelques mois, ce qui facilite le budget mensuel sur le long terme.

Changer est simple : commande en ligne, portabilité possible, eSIM disponible. L’application RED & Moi permet de suivre votre consommation, gérer vos options et contrôler votre forfait en quelques clics.

Avec l’accès à 31 Go en Europe/DOM, cette offre devient également intéressante pour les voyageurs ou les étudiants en échange, car ils peuvent rester connectés sans surcoût. La simplicité, la transparence des prix et l’absence de contraintes contractuelles créent une offre idéale pour ceux qui veulent garder le contrôle, profiter d’un maximum de data et démarrer la rentrée en toute sérénité, le tout à moins de 9 € par mois.

✅ Notre avis sur le forfait RED by SFR 160 Go : le choix malin pour bien démarrer la rentrée

Ce forfait coche toutes les cases : data généreuse, 5G, liberté totale et budget maîtrisé. En période de rentrée, où les besoins montent mais les priorités budgétaires aussi, voici une vraie opportunité de rester connecté et serein sans se ruiner. Changer maintenant, c’est gagner en confort et en flexibilité.

