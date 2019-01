CES 2019 - Le premier ordinateur quantique commercial est signé IBM

Crédit photo : IBM.

Une forme peu orthodoxe et un contenu dont les mystères n'ont pas tous été dévoilés

La volonté de créer une communauté mondiale autour de l'informatique quantique

ne va pas encore rendre l'informatique quantique accessible à tous, mais en dévoilant sa prochaine commercialisation, l'entreprise enclenche officiellement le processus de sa démocratisation. Big Blue (le surnom de la firme) a donc annoncé , ce 8 janvier 2019,approximatif universel. Répondant au doux nom de, il est conçu pour une utilisation scientifique et commerciale inédite, allant bien au-delà des limites du laboratoire de recherche.Un ordinateur quantique utilise des, qui sont des superpositions de 0 et de 1. Il est capable de traiter des problèmes aujourd'hui trop exponentiels et trop complexes pour être traités par les systèmes informatiques classiques, comme la gestion en temps réel d'un seul et même trafic urbain et de toutes ses données, ou l'optimisation des opérations d'une flotte pour effectuer des livraisons.Sur la forme, l'IBM Q System One peut vaguement faire penser aux sèche-mains que l'on trouve dans les toilettes des bars et des restaurants. Quant au contenu, la machine de 20 qubits comprendd'un demi-pouce d'épaisseur, formant un étui étanche et hermétique. Pour le moment, l'entreprise ne livre que peu de détails suret sur le fonctionnement de son Q System One.En marge de cette annonce, IBM a dévoilé son intention d'ouvrirà Poughkeepsie, dans l'État de New-York, et ce dès cette année.Ce centre devrait héberger «», promet IBM, qui seront accessibles à de grandes entreprises mondiales, mais aussi aux startups, aux universités ou aux laboratoires de recherche nationaux, via l'extension du programme commercial d'informatique quantique. Ce programme est censé créer une communauté mondiale visant à explorer des cas d'utilisation de la technologie.