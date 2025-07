Côté performances, le DXP2800 repose sur un processeur Intel N100 quad-core, épaulé par 8 Go de RAM DDR5 (extensibles à 16 Go). Suffisant pour gérer sans accroc les sauvegardes automatiques, la diffusion de contenus multimédias en local ou à distance, et le partage de fichiers avec des utilisateurs multiples. Son système UGREEN NAS OS se veut accessible, même pour les non-initiés, avec des applications dédiées au mobile et une gestion simplifiée depuis un navigateur web.

Connectique complète (USB 3.0, un port 2,5 GbE), mise en veille intelligente, faible consommation électrique et compatibilité avec de nombreux services (DLNA, FTP, SMB, etc.) font de ce modèle un NAS polyvalent et fiable pour un usage quotidien.