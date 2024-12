Pour résumer : un bilan positif

Johnson et Constantin, tous deux professionnels de l’informatique, saluent la facilité d’installation, la fiabilité et la richesse logicielle du NAS Synology. Le premier souligne la solidité du RAID SHR, qui assure une tolérance aux pannes et une flexibilité appréciable, ainsi que la simplicité d’accès aux données et une large gamme de services (bureautique, multimédia, virtualisation). Les transferts de fichiers sont rapides (jusqu’à 110 Mo/s), même si les envois peuvent être légèrement plus lents.

Constantin apprécie l’interface Disk Station Manager (DSM), la double authentification et la discrétion de l’appareil en fonctionnement. Il regrette cependant la profusion d’applications Synology, rendant parfois le choix complexe, et l’absence d’antivirus par défaut. Malgré quelques critiques mineures sur la personnalisation des emplacements de stockage et la gestion des photos, il juge les fonctions de sauvegarde, l’écosystème logiciel et la tranquillité d’esprit offerts par ce NAS largement à la hauteur du prix. Nos deux lecteurs recommandent vivement le produit.