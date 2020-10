Le serveur de stockage (NAS) Synology 4 baies à prix cassé avec ce code promo

Dans le domaine des NAS, Synology fait partie des références. Et la Team Clubic Bons Plans aime vous proposer des bons plans sur les meilleurs produits. Cette fois, c’est chez Cdiscount que l’on a trouvé une offre irrésistible sur le NAS DS918+. Affiché à 559,99 € sur le site, le prix tombe à 447,99 € en ajoutant le code de réduction AFFAIRE20 lors de votre commande.

Il vous permettra d’installer jusqu’à 4 disques durs en 2,5 ou 3,5 pouces dans ses baies. L’échange de disque à chaud est possible également. Le DS918+ peut gérer jusqu’à 40 To au total. Il fonctionne avec un processeur Intel Celeron J3455 à 1,5 GHz. Il est doté de 4 Go de mémoire vive extensible à 8 Go (DDR3L).