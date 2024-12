Un processeur Intel quadruple cœur

Et sous le capot ? Le DS224+ se distingue par l'intégration d'un processeur Intel Celeron J4125, un modèle quadruple cœur cadencé à 2 GHz, épaulé par 2 Go de mémoire vive DDR4 non ECC (extensible jusqu'à 6 Go via un emplacement SO-DIMM). Pour le stockage, vous pouvez installer un ou deux disques durs en fonction de vos besoins en capacité, en sécurité ou en performances (Synology Hybrid RAID, JBOD, RAID 0 ou 1). La capacité maximale de stockage interne est de 64 To, et avec les connecteurs USB externes, elle peut atteindre jusqu'à 108 To. La plupart des systèmes de fichiers sont pris en charge via les ports USB 3.2 (FAT, NTFS, HFS+, exFAT, etc.).