Très bon prix sur le NAS Synology Disk Station DS120J chez Amazon !

Le Disk Station DS120J est un NAS mono disque polyvalent pour débuter son système de sauvegarde personnel en ayant son propre cloud à domicile et Amazon le propose à seulement 98,99 €.

Vous pourrez installer un disque dur interne de 3,5“ (ou 2,5“ avec un adaptateur supplémentaire) sur son interface SATA 6 Gb/s. Il fonctionne avec un processeur à 2 cœurs secondé par 512 Mo de mémoire vive et l’ensemble consomme très peu d’énergie. De plus avec son système intuitif il est très simple à utiliser même pour ceux qui n’ont jamais eu affaire à un NAS.

Vous pourrez le synchroniser avec Dropbox, Box, OneDrive ou encore Google Drive pour que vos fichiers soient toujours à jour partout et vous pourrez également mettre en place votre bibliothèque multimédia compatible Windows, macOS et Linux. Ainsi vous pourrez accéder à vos photos, vidéos et musiques de partout.