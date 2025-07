Au sein de ses Apple Store, la firme de Cupertino est déjà en mesure de mettre à jour ses iPhone via une connexion sans fil. Ces derniers restent dans leur emballage sous scellé. Pour le client, l'expérience est donc immédiate : pas de correctif à installer, pas de mise à jour d'application, l'iPhone est prêt à l'emploi et démarre sur la dernière version d'iOS.

Baptisée Presto, cette technologie est en mesure de charger et de mettre à jour les iPhone emballés de manière simultanée via MagSafe et une communication NFC.

Selon 9to5Mac, le dispositif devrait bientôt être étendu aux ordinateurs de la marque. C'est en tout cas ce que laisse suggérer un morceau de code au sein de macOS Tahoe beta dev 3. Reste qu'à l'heure actuelle, les ordinateurs d'Apple ne disposent pas de puces NFC. Apple pourrait donc revoir le fonctionnement de Presto ou s’appuyer sur des alternatives comme le Bluetooth, déjà utilisé pour certaines fonctions de localisation même appareil éteint. La société pourrait aussi tout simplement insérer des puces NFC au sein de ses prochaines machines.

Bref, les détails techniques du fonctionnement restent donc à préciser. Mais Apple ferait d'une pierre deux coups en appliquant en amont les patchs de sécurité et en améliorant l'expérience client.

Selon plusieurs rapports, Apple aurait une flopée de machine prévues en 2025 et l'année prochaine, notamment avec l'introduction de ses puces M5, M5 Pro et M5 Max déployée sur des Mac mini, iMac, MacBook Pro et MacBook Air.