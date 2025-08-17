Peut-être est-ce parce que Windows se met souvent en rideau que Microsoft a imaginé cette solution, toujours est-il que grâce à Windows 365 Reserve, les administrateurs disposent d’un outil simple pour sauver la mise rapidement. Ils choisissent l’utilisateur à aider dans Microsoft Intune et activent un PC cloud. Ce poste préconfiguré contient les logiciels essentiels et les paramètres de sécurité.

L’employé accède à son bureau via un navigateur ou une application Windows. Pas besoin d’installer quoi que ce soit. La session démarre immédiatement et s’arrête quand l’utilisateur ferme la connexion. La licence limite l’usage à dix jours par an, que ce soit d’affilée ou fractionné.

Ce système évite les retards habituels liés aux interventions sur les machines physiques. Il réduit la pression sur les équipes informatiques et permet aux salariés de se concentrer sur leurs tâches sans perte de temps.