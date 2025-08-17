Microsoft a lancé Windows 365 Reserve pour éviter que les salariés perdent du temps lorsque leur PC principal tombe en panne. Ce service fournit un PC virtuel accessible rapidement, ce qui permet de reprendre le travail sans attendre une réparation ou un remplacement.
Disponible en preview depuis juin, Windows 365 Reserve offre dix jours d’accès par utilisateur et par an. Quand un ordinateur cesse de fonctionner, un administrateur peut activer un poste virtuel déjà prêt à l’usage. L’utilisateur se connecte depuis un autre appareil, que ce soit un ordinateur prêté, une tablette ou un smartphone. Le poste contient toutes les applications et les données professionnelles nécessaires pour reprendre son travail normalement.
Une solution pour réduire les arrêts liés aux pannes matérielles
Peut-être est-ce parce que Windows se met souvent en rideau que Microsoft a imaginé cette solution, toujours est-il que grâce à Windows 365 Reserve, les administrateurs disposent d’un outil simple pour sauver la mise rapidement. Ils choisissent l’utilisateur à aider dans Microsoft Intune et activent un PC cloud. Ce poste préconfiguré contient les logiciels essentiels et les paramètres de sécurité.
L’employé accède à son bureau via un navigateur ou une application Windows. Pas besoin d’installer quoi que ce soit. La session démarre immédiatement et s’arrête quand l’utilisateur ferme la connexion. La licence limite l’usage à dix jours par an, que ce soit d’affilée ou fractionné.
Ce système évite les retards habituels liés aux interventions sur les machines physiques. Il réduit la pression sur les équipes informatiques et permet aux salariés de se concentrer sur leurs tâches sans perte de temps.
Contrôle total des accès et de la sécurité par Intune
La sécurité s’applique automatiquement à chaque poste virtuel grâce à Microsoft Intune. Le salarié visualise son solde de jours restants et reçoit un avertissement avant que le temps ne soit écoulé.
Windows 365 Reserve accepte l’accès par navigateur ou via l’application Windows selon le matériel utilisé. L’administrateur peut facilement suspendre l’accès pour conserver les jours disponibles à plus tard.
Microsoft propose une méthode claire pour configurer ces postes. Les paramètres standard définissent la taille et la localisation des serveurs utilisés, ce qui simplifie la gestion. Ce service existe grâce à la capacité d’Azure et nécessite une connexion réseau stable.
La version preview reste ouverte à un nombre limité de participants, disponible sur inscription. Pour tester Windows 365 Reserve, vous pouvez remplir le formulaire Microsoft ou contacter votre service informatique si votre organisation a déjà adopté Windows 365. Il serait intéressant d'avoir les retours des administrateurs sur le temps gagné ainsi que l’efficacité et la simplicité d’utilisation pour les collaborateurs des entreprises.