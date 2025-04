Ce conseil de Microsoft peut étonner, car Office a été pendant des décennies le choix numéro un pour le traitement de texte, les tableurs et les présentations. Mais Microsoft sort l'artillerie lourde et les atouts de son nouveau service, qui intègre des fonctions avancées.

Grâce à des outils comme Teams, OneDrive et SharePoint, 365 permet une collaboration fluide. Non contentes de stocker des documents, ces applications offrent un environnement collaboratif en ligne qui permet aux équipes de travailler ensemble à distance, avec la garantie d'une mise à jour constante des outils. Un modèle adapté aux nouveaux modes de travail, plus flexibles, où les équipes ne sont plus uniquement présentes sur site.

365 embarque une batterie de fonctions supplémentaires, comme la gestion centralisée des comptes et des données, la protection contre les cyberattaques et la conformité aux normes de protection des données. Soit des paramètres à ne pas négliger dans le contexte actuel, avec la multiplication des cyberattaques, qui contraignent particuliers et entreprises à se conformer à des réglementations de plus en plus strictes.

Contrairement à Office, qui reste un produit classique installé localement sur un ordinateur, Microsoft 365 se base sur un abonnement annuel, qui garantit de fait l’accès à des mises à jour continues et à des outils cloud. Ce modèle est en phase avec les besoins des utilisateurs modernes qui attendent des solutions évolutives et sécurisées. On peut comprendre pourquoi, dès lors, Microsoft pousse sa nouvelle suite et conseille de laisser partir l'ancienne à la retraite.