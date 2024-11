Vient ensuite la planification du jeu de sauvegarde. Comme on peut l'observer le voir sur l'image ci-dessous, celle-ci est assez basique et ne propose que des exécutions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Il est bien évidemment possible de ne pas configurer la planification et dans ce cas de lancer les sauvegardes à la main au sein du logiciel.

Dans les options complémentaires à configurer se trouve le point fort d'Iperius Backup : les notifications par mail. Là où les autres logiciels de sauvegarde proposent de vous envoyer un mail lorsque le job est terminé, Iperius va plus loin en vous notifiant uniquement si la sauvegarde s'est finie avec une erreur, un avertissement, si aucun fichier n'a été copié ou si sa taille dépasse un certain seuil. En plus de cela, vous pouvez personnaliser l'objet du mail, ajouter plusieurs destinataires ou incorporer le fichier de log en pièce jointe.

Autre point positif qu'il est important de noter, Iperius Backup peut exécuter un programme ou un script avant ou après le jeu de sauvegarde. Les options ici sont plus poussées que pour Cobian Backup, car ces exécutions peuvent se faire de façon silencieuse, c'est-à-dire qu'aucune fenêtre ne s'affichera à l'écran et tout se fera en arrière plan. En plus de cela, il est possible de séquencer les différents jeux de sauvegarde que vous avez : par exemple configurer tel jeu de sauvegarde pour qu'il se lance après celui-ci.