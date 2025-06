On savait déjà depuis hier que les utilisateurs et utilisatrices de Windows 10 pourraient bénéficier d’un an supplémentaire de mises à jour de sécurité gratuite après la date fatidique du 14 octobre 2025, à condition de remplir certains critères énoncés par Redmond. Ce qu’on découvre aujourd’hui, c’est que l’outil permettant de s’enrôler dans le programme ESU est déjà actif pour certains membres du programme Insider, et qu’il fonctionne.