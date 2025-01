Officiellement, Windows 10 n’est plus vraiment censé évoluer. Mais alors que Microsoft fait tout pour pousser les utilisateurs et utilisatrices vers Windows 11 – souvent sans grande subtilité –, la voilà qui vient d’annoncer de nouvelles fonctionnalités pour les insiders Release Preview sur Windows 10 22H2. Une annonce plutôt surprenante, surtout au regard des décisions prises ces derniers mois. Entre l’arrêt, la reprise, puis l’abandon définitif du canal Beta, la promesse d’une prise en charge prolongée moyennant finances, et l’annonce d’un support étendu limité aux patchs de sécurité, on pensait le sort de Windows 10 scellé. Visiblement, pas tout à fait.