Une fois n’est pas coutume, le rouleau compresseur Microsoft vient de revenir sur l’un de ses choix les plus critiqués. Pourtant, la posture initiale était sans appel : une fois Windows 10 mis hors service en octobre 2025, les applications Word, Excel, Outlook, Teams ou OneDrive ne seraient plus mises à jour non plus sur cette édition du système d’exploitation. Une décision cohérente avec la stratégie de transition vers Windows 11, mais très mal accueillie par nombre d’entreprises et de particuliers confrontés aux exigences matérielles de la nouvelle version. Mais à l’approche de la date fatidique, même Redmond semble juger avoir été un peu trop loin.