La collaboration avec le légendaire designer d’Apple, Jony Ive, est le symbole le plus éclatant de cette nouvelle orientation. Il ne s’agit pas seulement de concevoir un appareil pour l'IA, mais de créer un objet désirable, une icône matérielle qui incarnerait la simplicité et la puissance de l'écosystème OpenAI. Un produit pensé pour être l'écrin parfait de l'intelligence artificielle de demain.

En parallèle, la nouvelle directrice des applications, Fidji Simo, a pour mission de bâtir une forteresse logicielle. Avec des projets de navigateur web et de réseau social, OpenAI ne veut plus être une simple API ou un chatbot, mais une suite d'outils cohérents. Le but est de capturer l'utilisateur à chaque étape de son parcours numérique, à la manière d'un Apple contrôlant ses services de bout en bout.