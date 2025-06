Face à cette offensive, la stratégie d'Apple en matière d'IA semble, de l'avis de plusieurs observateurs, traverser une période de turbulences. Des changements récents à la tête de l'équipe Siri et le développement d'un projet interne nommé « Knowledge », censé être la réponse de Cupertino à ChatGPT, soulignent une prise de conscience, mais aussi des difficultés persistantes. Bien qu'Apple travaille activement à la refonte de l'architecture de Siri et à l'amélioration de ses propres modèles d'IA, avec des tests internes montrant des progrès notables, le chemin pour rattraper l'avance prise par des acteurs comme OpenAI paraît encore long. Pendant ce temps, OpenAI ne se limite pas au développement de ses algorithmes. L'entreprise investit aussi massivement dans l'expérience utilisateur, comme en témoigne le récent rachat d'une startup fondée par un ancien designer émérite d'Apple, une démarche visant à rendre son assistant encore plus intuitif et intégré.

L'ambition d'OpenAI de se positionner en alternative directe et même par défaut à Siri sur les appareils Apple soulève des questions cruciales. L'intégration actuelle de ChatGPT dans iOS pourrait n'être qu'une concession tactique d'Apple, ou le prélude à une cohabitation plus poussée, voire à une substitution progressive si Siri ne parvient pas à se hisser au niveau des attentes. Pour Apple, qui a toujours mis un point d'honneur à maîtriser son écosystème matériel et logiciel, l'enjeu est de taille. Laisser un acteur tiers occuper une place aussi centrale que celle de l'assistant vocal sur iPhone serait une inflexion majeure.