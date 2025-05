Le retour de Jony Ive aux affaires signifie qu'OpenAI se prépare au lancement de produits physiques intégrant ses différentes technologies. Cela fait quelque temps que l'on murmure l'arrivée d'appareils équipés de ChatGPT ou d'autres modèles imaginés par les équipes de Sam Altman, et l'apport de Jony Ive en matière de design et d'expérience utilisateur pourrait être un sacré atout en la matière.

Le designer britannique va également s'occuper d'imaginer l'évolution des interfaces logicielles des produits d'OpenAI, avec on l'imagine un certain soin apporté aux détails et la touche minimaliste qui caractérise le style du créatif. « Si je voulais demander aujourd’hui quelque chose à ChatGPT, je prendrais mon ordinateur portable, je l’allumerais, je lancerais un navigateur Internet, je taperais pour expliquer ce dont il s’agit. Je pense que l’IA mérite quelque chose de mieux », explique Sam Altman, qui souhaite visiblement une manière plus transparente d'accéder à ses outils qu'aujourd'hui.

Plusieurs exemples de produits IA ont déjà vu le jour, comme l’Ai Pin de Humane ou le Rabbit r1, des échecs cuisants qui n'ont d'ailleurs pas convaincu Jony Ive : « Ces produits étaient vraiment mauvais ». A lui désormais de faire mieux, et de penser différemment pour concevoir un produit radicalement différent et accessible au plus large public.