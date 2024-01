Jony Ive (ex-Apple) et Sam Altman (OpenAI, ChatGPT) recrutent un ingénieur de renom pour leur ambitieux projet d'appareil IA

L'embauche de ce vétéran de la firme de Cupertino marque un pas décisif dans l'initiative de grande envergure entreprise par Ive et Altman. Tang Tan, bien que très discret, a joué un rôle décisif au sein d'Apple, notamment pour son travail sur le design de l'Apple Watch et de l'iPhone. Sa solide expérience en ingénierie et en design industriel apportera une plus-value certaine pour ce futur appareil IA.