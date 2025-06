On sait que Mark Gurman a souvent des informations importantes sur Apple à nous transmettre. Mais aujourd'hui, à travers sa newsletter Power On, le journaliste de Bloomberg nous parle cette fois d'OpenAI. Et plus précisément, de la volonté de l'entreprise de développer un appareil IA.

En fait, plus exactement, de plusieurs appareils ! Car ce serait toute une gamme de produit qu'OpenAI souhaiterait au final lancer. L'un d'eux serait ainsi un « gadget mobile », qui prendrait la forme d'un pendentif, sûrement destiné à recevoir des commandes vocales. Un autre serait lui une sorte de haut-parleur intelligent, à poser sur une table, et avec lequel il serait possible d'effectuer un certain nombre de tâches.