iamme

echec monumental annoncé

tout comme le rabbit où avant meme sa sortie il était évidement que ça allait etre le fiasco

le smartphone a marché et devenu mature et s’essoufle c’est le cyble naturel,

il faut accepter qu’on a atteint un seuil haut technologique.

là on nous parle de sortir un ènième gadget sous prétexte qu’ils est lancé par des stars de la tech, et ce produit sera une révolution de l’ia, super alors meme que l’ia elle meme pourtant imposée à tour de bras et sur-vendue peine à s’imposer pour les particulier voire fait fuir du monde.

franchement je rigole à chaque fois que j’entends parler de projet révolutionnaire, faut vraiment qu’ils arrêtent avec leurs produits prets à flopper et tout simplement inutiles, on a eut pourtant pleins d’exemple recement à commencer par le vision pro d’apple