Intel tacle Google sur la course à l'informatique quantique

Un accomplissement sans utilité pratique, d'après Intel

Intel en tête de peloton

Source : Intel

Dans un communiqué publié le 23 octobre, l'homme félicite le géant Google pour son nouvel ordinateur quantique, avant de préciser qu'«».Google n'est pas seul dans cette course. IBM compte mettre en service son propre ordinateur quantique de 53 qubits au mois d'octobre. La société a aussi contesté la « suprématie quantique » de Google il y a quelques jours.C'est aujourd'hui au tour d'Intel de critiquer la posture de Google. Le billet de Rich Uhlig félicite d'abord le géant américain, précisant que celui-ci a mis au point une puce supraconductrice. Celle-ci serait capable de résoudre en 200 secondes un calcul qui prendrait normalement 10 000 ans au supercalculateur le plus puissant. Puis, le directeur d'Intel relativise : «».Dans un paragraphe intitulé «», Rich Uhlig précise ainsi que, selon lui, il faudra «» pour que la prouesse réalisée par Google devienne une réalité industrielle, puis commerciale. Le communiqué détaille également l'ensemble des avancées d'Intel dans le secteur. «», peut-on lire.Intel semble même prétendre à une certaine avance concernant la commercialisation de processeurs quantiques. «».Au CES 2018, Intel avait présenté une puce à 49 qubits . Mais comme le concepteur le rappelle lui-même, cette course n'est pas terminée.