Le vendeur Liusandedian, qui cumule plus de 40% d'avis une étoile, reste totalement injoignable, sans site web ni autre moyen de contact. Une opacité qui interroge sur les processus de vérification du côté d'Amazon, peut-être trop gentil, pour ne pas dire laxiste, avec certains vendeurs. La médiatisation de la mésaventure de Kay a eu du bon, puisque tous les colis ont été récupérés mercredi matin, et les produits incriminés retirés de la vente. « J'étais en larmes que quelqu'un me réponde enfin... après un an », confie Kay, soulagée. Tout est bien qui finit bien.